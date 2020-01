Municipio VI, Lega: presentata mozione sfiducia a presidente M5S

Roma – “Il fallimento del M5S e’ evidente a tutti, e non servirebbe un voto di sfiducia per attestarlo. Abbiamo pero’ deciso, firmando la richiesta di Consiglio straordinario, di promuovere in tale sede la sfiducia al presidente Romanella e a tutto il M5S. I motivi sono oltremodo evidenti: promesse non mantenute, stato di degrado assoluto del territorio, rifiuti fuori controllo, Rocca Cencia al collasso, manutenzione stradale e del verde pubblico inesistente.”

“Avevano promesso la luna, ci hanno lasciato solo i crateri nelle strade. Per sfiduciare il presidente Romanella occorrono 13 voti, quindi c’e’ bisogno che qualcuno delle maggioranza si renda conto del disastro e in un gesto responsabilita’ prenda atto che nulla e’ stato realizzato di quanto dichiarato nel programma elettorale”. Lo dichiarano Claudio Durigon, coordinatore della Lega di Roma Capitale, Flavia Cerquoni, vicecoordinatrice romana, Maurizio Politi e Davide Bordoni, capogruppo e vicecapogruppo in Assemblea capitolina, Pamela Strippoli, capogruppo al Municipio VI e Fabio Vittori, coordinatore del Municipio VI.

“Purtroppo sappiamo bene che i grillini in questi anni hanno dichiarato tutto il contrario di tutto, pur di rimanere attaccati alla poltrona. Riteniamo indispensabile la convocazione di un’assemblea pubblica che coinvolga tutte le realta’ associative e civiche del territorio. Oltre che sulla sfiducia dobbiamo concentrarci su quelle proposte indispensabili per il nostro Municipio: dalla situazione di Rocca Cencia alla manutenzione del territorio, fino al problema di eventuali sedi distaccate della municipalita’- proseguono i leghisti”

“Siamo, con il 36%, il primo partito del territorio, e cio’ impone senso di responsabilita’ e un grande sforzo. Ci auguriamo che anche il Pd sappia assumersi le sue responsabilita’, non giocando per l’ennesima volta a nascondersi. Dopo aver contribuito per anni al degrado del nostro territorio, il non unirsi ad una richiesta richiesta unanime di sfiducia costituirebbe l’ennesimo schiaffo al territorio del Municipio. Noi, come sempre, saremo dalla parte dei cittadini”.