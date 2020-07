Municipio VII, Bonafoni-Cofano: no ambizioni a danno cittadini

Roma – “Apprendiamo dalle agenzie che la presidente del VII Municipio Monica Lozzi ha annunciato la propria candidatura a sindaca di Roma con la lista sovranista ITALEXIT. Il M5S di Roma perde quindi un altro municipio che non puo’ che evidenziare ulteriormente il fallimento della sindaca Raggi e delle sue politiche. Come POP ribadiamo la necessita’ e l’urgenza di tornare a discutere di Roma e dei suoi municipi, dei suoi problemi e delle risorse da valorizzare, in una citta’ che in questi 4 anni si e’ fermata dal punto di vista economico, culturale, sociale, ambientale e di cui la Presidente Lozzi ne e’ stata pienamente responsabile, al pari della sindaca Raggi.”

“Chiediamo pertanto le dimissioni di Monica Lozzi da presidente del Municipio VII, affinche’ non utilizzi questi ultimi mesi per costruire la propria ambizione a discapito del territorio e dei suoi abitanti ed al tempo stesso chiediamo al consiglio del Municipio di sfiduciare la Presidente, in quanto ormai espressione di una maggioranza che non esiste piu'”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, presidente del Movimento Pop, ed il referente Pop del VII Municipio Emiliano Cofano.