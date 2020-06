Municipio VII, Centrosinistra elegge Gugliotta vicepresidente Consiglio

Roma – “A seguito delle dimissioni dell Presidente del consiglio del M5S Elisa Zitoli questa mattina il consiglio del VII Municipio ha provveduto alla rielezione del proprio ufficio di Presidenza. Nel fare gli auguri di buon lavoro alla neo eletta presidente De Chiara, siamo molto felici per l’elezione a vicepresidente del consiglio di Franco Gugliotta del Partito Democratico che sostituira’ il consigliere F. Giuliano di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara in una nota il gruppo del Partito Democratico del VII. Ringraziamo il consigliere Di Egidio di Italia Viva che ha contribuito in maniera decisiva all’elezione del candidato del centrosinistra. “Insieme- si legge nella nota- continueremo a costruire l’alternativa a questa maggioranza che anche oggi ha perso un paio di elementi del M5S non presenti in aula e che non hanno votato il nuovo Presidente. Per quanto ci riguarda a partire da questa nuova compagine continueremo il lavoro di opposizione in consiglio municipale e nella commissione trasparenza”.