Municipio VII, circolo Pd: vince linea nuove proposte su parco via Calice

Roma – “Tutto da rifare per il parco di via del Calice: con una nota di stasera di Roma Capitale emergono chiare le perplessita’ sulla contestata progettazione avviata dal Municipio VII. Questo ha portato lo stesso Municipio a riaprire la progettazione su tutta la linea e a chiedere nuove proposte alla cittadinanza, sia a quella che ha partecipato al referendum, sia a quella piu’ numerosa che ha raccolto oltre 500 firme per avanzare un progetto alternativo, sia a chi non si e’ sentito di esprimersi in un contesto referendario. La Lozzi torna indietro. Vince la Politica e la linea del confronto da sempre sostenuta apertamente dal Partito Democratico: aprire alla partecipazione con la cittadinanza e costruire un progetto di riqualificazione che tenga conto delle esigenze di tutti. Dagli anziani ai giovani, dalle famiglie ai bambini fino alle persone con disabilita’. Era quello che volevamo. No a progetti calati dall’alto. Si’ alla riqualificazione con il contributo di tutti”. Cosi’ in un comunicato la sezione del Pd di Capannelle.