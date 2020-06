Municipio VII, consiglieri: attacco vile, solidarietà a Pd Capannelle

Roma – “Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo nel territorio di Statuario Capannelle. Nei giorni scorsi, proprio alla vigilia dei festeggiamenti della Festa della Repubblica, sono apparsi manifesti sulle serrande della sezione PD di Capannelle con la scritta “Parlateci di Bibbiano”. Episodi che si sono verificati anche ieri, con altre scritte sempre davanti la sede del Pd. Sono mesi che denunciamo una situazione fuori controllo: prima gli attacchi all’ANPI nella casa di quartiere a Via Siderno, poi le manifestazioni di stampo razzista davanti l’hotel Capannelle in piena emergenza Covid con assembramenti e proteste in strada, infine si arriva ad attaccare la sezione territoriale del Pd peraltro su questioni che dimostrano la strumentalita’ politica e la mancanza di argomenti.”

“Un quartiere da sempre attivo, viene oggi trascinato in diatribe politiche di stampo fascista anche nei diversi gruppi social, nel piu’ assoluto silenzio delle istituzioni locali e cittadine. C’e’ un tavolo convocato gia’ domani con il coordinamento antifascista del VII municipio e l’amministrazione municipale: sia quella l’occasione per analizzare quanto accaduto in questi mesi e ripristinare la democrazia e la liberta’ di discussione senza strumentalizzazioni politiche. Municipio VII e Comune non possono piu’ far finta di niente. La nostra solidarieta’ alla sezione Pd Capannelle per il vile attacco subito in questi giorni”. Cosi’ in una nota i consiglieri municipali Vitrotti, Biondo e Gugliotta e il Consigliere Comunale Giulio Bugarini.