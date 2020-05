Municipio VII, Pd: a Capannelle-Statuario estrema destra fomenta odio

Roma – “Il comitato di quartiere Statuario – Capannelle e’ stato infiltrato dall’estrema destra e alimenta un clima di odio e intolleranza nel quartiere. È questo il quadro inquietante che emerge da alcune denunce pubbliche arrivate da cittadini e associazioni democratiche del VII Municipio su episodi di razzismo e di aperto incitamento all’odio e su cui annunciamo un’interrogazione urgente da parte del Gruppo del Partito Democratico in Campidoglio. La presidente Monica Lozzi e la sindaca Raggi intervangano per fare chiarezza e riaffermare valori di solidarieta’ e antifascismo. Nessun quartiere di Roma puo’ essere lasciato alla merce’ di estremisti o di facinorosi di alcun genere”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri del Pd capitolino Giulia Tempesta e Giulio Bugarini.