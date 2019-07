Municipio VII, Pd: condanniamo fermamente episodi vandalismo

Roma – “Si moltiplicano nel VII Municipio gli atti vandalici contro il patrimonio pubblico ad opera di ignoti: solo negli ultimi giorni e’ stata attaccata la scuola ‘Aldo Fabrizi’ al Quadraro, mentre ieri e’ stata la volta del nuovo mercato di via Menofilo a Quarto Miglio. In un video su FB la presidente Lozzi, alla quale esprimiamo la nostra solidarieta’, ha giustamente definito gli autori, probabilmente minorenni, ‘vigliacchi imbecilli’, facendo appello alle famiglie e alla cittadinanza affinche’ collaborino con le autorita’ per individuarli. Poiche’ si continuano a danneggiare beni pubblici, con gravi danni economici per la collettivita’, condanniamo fermamente tali azioni, offrendo la nostra piena disponibilita’ e collaborazione alla presidente e alla sua giunta per contribuire a sensibilizzare la cittadinanza, comitati e associazioni con l’obiettivo di arginare questi fenomeni e far fronte comune con l’Amministrazione capitolina perche’ si mettano in campo tutti gli strumenti volti a contrastare episodi di vandalismo, primo fra tutti l’installazione di telecamere di sorveglianza nei punti strategici del municipio”. E’ quanto dichiarano in una nota Daniele Parrucci, responsabile delle politiche del lavoro del PD Roma, e Francesco Laddaga, dell’Assemblea PD Lazio.