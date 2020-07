Municipio VII, Pd: finalmente controlli e sanzioni a pub Forza Nuova

Roma – “Ci sono voluti due anni e il cambio di rotta della Sindaca Raggi sui movimenti di estrema destra per fare quello che il gruppo democratico del VII Municipio ha sempre chiesto, ovvero effettuare i sacrosanti controlli sul pub di Forza Nuova in via Taranto. Gli atti presentati in questi anni dal Pd, l’ultimo bocciato dai grillini proprio l’altro ieri, insieme al lavoro del coordinamento antifascista del Municipio, hanno finalmente sortito il loro effetto.

“Peccato che il M5S municipale abbia deciso di astenersi sul nostro atto perdendo l’occasione per dare un segnale netto e deciso come forza di maggioranza. Oggi a seguito di una nostra interrogazione la Presidente Lozzi, che nel corso di questi anni e’ stata piu’ volte pressata dal Gruppo PD su questo tema, correggendo la brutta figura della sua maggioranza, ci ha comunicato che il 18 giugno la polizia locale ha effettuato le verifiche nel pub, constatando gli abusi e le irregolarita’.”

“Proprio ieri e’ arrivata in municipio il rapporto sull’esito dei controlli e da domani il direttore del municipio procedera’ con l’ordinanza di chiusura dei locali, che ci auriamo possa avvenire il prima possibile. Infatti l’intervento della polizia municipale e’ la logica conseguenza delle nostre denunce e dei numerosi articoli usciti sulla stampa nazionale. Non ci fermeremo e vigileremo affinche’ i locali di via Taranto siano sgomberati cosi’ da tornare nelle disponibilita’ del legittimo proprietario pubblico”. Cosi’ in una nota il Gruppo Pd del VII Municipio.