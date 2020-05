Municipio VII, Peciola: no a sfratto Iqbal Masih

Roma – “In piena emergenza sociale l’amministrazione Raggi-Lozzi sfratta l’Iqbal Masih, un presidio sociale e culturale, nonche’ sede di un gruppo di protezione civile in prima aula negli aiuti alle famiglie in difficolta’. La sede storica di Via Selinunte 1, protagonista di azioni di mutualismo e solidarieta’ in una zona delicata di Roma e’ stata presa di mira dall’ignoranza al potere: deve andarsene entro il 20 giugno. Questa amministrazione e’ fuori controllo e sta diventando un pericolo per Roma. Vanno fermati ma prima di tutto va fermato lo sfratto e lo spostamento di attivita’ vitali per Roma Sud. L’associazione l’Iqbal Masih e il gruppo di protezione civile devono poter continuare ad agire per il bene della comunita’, devono poter continuare a sostenere le famiglie colpite dall’emergenza dovuta alla pandemia. Il Municipio VII faccia un passo indietro, subito”. Lo dichiara Gianluca Peciola di Liberare Roma.