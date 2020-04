Municipio VIII: attività solidali, al via coordinamento

Roma – “Ha preso forma il tavolo di coordinamento sulle attivita’ solidali del Municipio Roma VIII composto da tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, del nostro territorio. A seguito dell’atto di Consiglio approvato all’unanimita’, ho voluto convocare subito tutte le forze politiche e la giunta municipale per mettere insieme tutte le energie per rafforzare l’impegno gia’ in campo per la cura della comunita’ territoriale di fronte all’emergenza Covid”. E’ quanto fa sapere in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII.

“È stata una occasione- ha spiegato Ciaccheri- per fare il punto sulle iniziative messe in campo con Municipio Solidale, la piattaforma dove i cittadini possono accedere ad una ampia gamma di servizi offerti dai nostri volontari. Fino ad oggi abbiamo distribuito circa 2000 pacchi alimentari ad oltre 600 nuclei familiari che hanno chiesto il nostro aiuto, abbiamo coinvolto numerosi esercizi commerciali per la spesa sospesa, per le consegne a domicilio di farmaci e prodotti di prima necessita’: 13 farmacie, 70 punti vendita tra esercizi commerciali, gastronomie e banchi dei mercato; 1 piattaforma digitale grande distribuzione; 1 rete di edicolanti”.

“Per la spesa sospesa hanno aderito 5 mercati rionali e 9 punti vendita ed altri si aggiungeranno nei prossimi giorni- ha ricordato Ciaccheri- Per il recupero delle eccedenze alimentari alimentari hanno aderito 5 mercati rionali e 3 forni. Per i libri a domicilio si sono attivate 9 librerie. Abbiamo aperto un canale di comunicazione dedicato alle persone sorde ed attivita’ a supporto della comunita’ scolastica e del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Abbiamo avviato la distribuzione di computer a sostegno dell’operazione del Ministero dell’istruzione per facilitare la didattica a distanza. 14 associazioni si sono messe a disposizione con Voce Amica per un punto di ascolto per chi vuole avere un contatto telefonico per una assistenza o per una semplice chiacchierata. Abbiamo teso una mano a chi ci chiedeva di afferrarla grazie ai 350 volontari impegnati ogni giorno”.

“Il tavolo con tutte le forze politiche e istituzionali- ha concluso- proseguira’ e ci siamo dati un primo obiettivo con la condivisione di due documenti di indirizzo che verranno promossi dagli organi politici del Municipio verso il Campidoglio per misure a sostegno della rete economica locale e per le piccole e medie imprese, e nello stesso senso misure a sostegno dell’offerta sportiva cittadina. Si ritiene sempre piu’ urgente e inderogabile la convocazione da parte del Campidoglio di una cabina di regia sull’emergenza covid con gli enti di prossimita’”.