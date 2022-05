Municipio VIII, Ciaccheri: canile Ponte Marconi struttura da rilanciare

Roma – “E’ importante ribadire la linea del Municipio Roma VIII sul canile di Ponte Marconi, dopo la recente discussione avvenuta in sede di commissione capitolina. Una linea tra l’altro condivisa già con l’Assessora Alfonsi, che ha un obiettivo chiaro: la necessità inderogabile di reperire le risorse necessarie e sufficienti per arrivare finalmente alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione del canile di ponte Marconi che da troppi anni ha scontato la mancanza di investimenti adeguati ad una completa ristrutturazione della struttura che ha retto in tutto questo tempo solo grazie al lavoro straordinario degli operatori e dei volontari.”

“Questo è l’intendimento e la volontà che come Municipio portiamo avanti e che ha un obiettivo determinato: il rilancio di una struttura importante non solo per il territorio ma per tutta quanta la città”. Così il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. (Agenzia Dire)