Municipio VIII, Ciaccheri: grazie a realtà sociali territoriali

Roma – “Ho voluto iniziare un primo giro di ringrazimento delle splendide realta’ sociali che da due mesi si sono attivate sul nostro territorio per partecipare a un progetto di comunita’. Centinaia di donne e uomini che ogni giorno si fanno in quattro per gli altri. Municipio Solidale sono i volti e le braccia di chi di fronte all’emergenza sociale ed economica che stiamo attraversando non si e’ dato per vinto e ha scelto la solidarieta’. La generosita’ non basta e non bastera’, abbiamo bisogno di politiche pubbliche, di prospettive, di soluzioni per il futuro. Ma per adesso continuiamo, consapevoli che questo progetto dovra’ cambiare ma allo stesso tempo continuare a credere nella parte migliore della nostra citta’. Nei prossimi giorni vi portero’ con me in questo giro della solidarieta’, per conoscere e ringraziare tutte le persone che, instancabili, si sono messe al servizio di Roma e dei romani”. Cosi’ in un comunicato il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.