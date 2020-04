Municipio VIII: forze politiche tutte unite per solidarietà

Roma – “Il Consiglio del Municipio Roma VIII ha approvato all’unanimita’ un atto che esprime la necessita’ di rendere istituzionale il progetto gia’ avviato Municipio Solidale e di un tavolo di confronto tra i gruppi consiliari del Municipio Roma VIII”. Lo dichiarano i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari del Municipio Roma VIII, Cittadini per Ciaccheri, FdI, Lega, Leu, M5S, PD e Super 8. “Un ringraziamento particolare per la collaborazione di chi in questi giorni ha collaborato con me per riavviare l’attivita’ istituzionale del Consiglio del Municipio Roma VIII e ha visto oggi il Consiglio unito nell’approvazione di un atto che riconosce l’impegno di tutti e tutte per il progetto Municipio Solidale”. Cosi’ la Presidente del Consiglio del Municipio Roma VIII, Antonella Melito.

“Il consiglio ha approvato all’unanimita’ un documento importante, con i portavoce del M5S che hanno chiesto che tale atto fosse presentato in modo tale da far risultare l’unita’ e la compattezza di tutte le forze politiche in questo momento riguardo ad una emergenza che ha messo a nudo le disuguaglianze facendo emergere il disagio e i gravi problemi che i cittadini stanno vivendo. La richiesta e’ stata accolta e il documento risulta con le firme di tutti i consiglieri del municipio. I portavoce del M5S si augurano che il Presidente sappia tener conto e valorizzare in futuro questa nostra disponibilita’.”

“In un momento in cui e’ necessaria la massima unita’ e condivisione per superare una crisi sanitaria ed economica di cui non si ha memoria in tempo di pace, come forze politiche di maggioranza e opposizione sentiamo forte la responsabilita’ di essere vicini, anche se distanti, a chi si trova in una situazione di fragilita’ economica. Insieme alle realta’ economiche e sociali, laiche e confessionali e alle altre che auspichiamo si aggiungano lungo il percorso, ai dipendenti del Municipio che hanno aderito all’appello di collaborazione solidale, che ringraziamo per tutti gli sforzi messi in campo, possiamo superare tutte le difficolta’ che abbiamo davanti con l’obiettivo, che non conosce colore politico, di non lasciare solo in indietro nessuno. Insieme ce la faremo”. Concludono i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari del Municipio Roma VIII, Cittadini per Ciaccheri, FdI, Lega, Leu, M5S, PD e Super 8.