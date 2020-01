Municipio VIII, maggioranza: bonus ‘ecoscuola’ è propaganda M5S

Roma – “Facciamo chiarezza rispetto alle polemiche che si stanno sollevando in queste ore rispetto alla bocciatura delle forze di maggioranza della mozione presentata dal M5S denominata ‘facciamo ecoscuola’, finanziata con la restituzione di una parte degli stipendi dei parlamentari pentastellati. Iniziamo nel dire che non abbiamo rifiutato nessun finanziamento ma al contrario ci siamo semplicemente rifiutati di trasformare l’amministrazione municipale nell’organo di propaganda del M5S nelle scuole.”

“Il documento respinto chiedeva alla Giunta di dare pubblicita’ dell’iniziativa presso le scuole del nostro territorio, infatti, secondo i promotori dell’atto il Municipio, istituzione pubblica, avrebbe dovuto fare da garante nei confronti delle scuole di alcuni fondi privati del M5S. Il fondo presenta, tra l’altro, anche altri aspetti poco chiari e non trasparenti come ad esempio: modalita’ di valutazione dei progetti o come venivano erogate le somme.”

“Si pensi solo che i progetti vengono votati dalla piattaforma Rousseau! Rimaniamo sconcertati da tanta approssimazione politica e amministrativa. Invece di issare sterili polemiche populiste nel tentativo di spostare l’attenzione rispetto alle problematiche quotidiane che vivono le nostre scuole invitiamo la sindaca Raggi e la sua Giunta nel trovare le soluzioni alle questioni piu’ gravi come ad esempio alla scuola Europa dove da mesi centinaia di bambini, in pieno inverno, seguono le lezioni senza riscaldamento.”

“L’assenza dell’amministrazione capitolina sta portando i genitori ad organizzare una manifestazione dove si incateneranno davanti alla scuola. Noi saremo al loro fianco, il M5S come si comportera’ in merito? Per il bene di questa citta’ meno chiacchiere e piu’ lavoro”. Cosi’ in una nota la maggioranza di centrosinistra del Municipio VIII di Roma.