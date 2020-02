Municipio VIII: martedì inizia centenario di Garbatella

Roma – “Ci siamo: il centenario della Garbatella e’ alle porte e noi siamo pronti a inaugurare quest’anno di festeggiamenti nel migliore dei modi”. Con queste parole Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio di Roma VIII, lancia le celebrazioni per il centenario di Garbatella. L’VIII Municipio e’ pronto infatti ad offrire la piu’ bella delle feste per uno dei quartieri prediletti da romani e turisti, con iniziative corali che coinvolgeranno gli abitanti, le scuole, le parti sociali e il territorio: il cuore del programma sara’ martedi’ 18, per Garbatella 100×100.

“Alle ore 10.30 appuntamento a Piazza Brin, davanti alla prima pietra del quartiere, alla presenza dei rappresentanti istituzionali mentre insieme all’esibizione della Banda della Polizia Locale, le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole trasformeranno ‘il pincetto’ di Garbatella in un palcoscenico spettacolare dedicato al nostro quartiere- continua Ciaccheri- le scuole del territorio realizzeranno degli enormi cuori in tutto il territorio, replicando cosi’ ovunque con dei piccoli flashmob il simbolo scelto per il centenario del quartiere. Sempre il 18 “dalle ore 17.30 al teatro Palladium con il rettore dell’Universita’ Roma Tre, Luca Pietromarchi e Giuseppe Cerasa direttore de Le Guide di Repubblica presenteremo la Guida ai Sapori e ai Piaceri Roma Garbatella.

All’evento parteciperanno varie personalita’ di spicco tra cui Erri De Luca, Enrico Montesano, Rossana Di Lorenzo, Enzo Stajola, Francesco Zizzola, Riccardo Ghilardi e tanti altri”, continua Ciaccheri, “e per concludere la serata un regalo speciale grazie all’ Orchestra di Piazza Vittorio” in un concerto a ingresso libero e fino ad esaurimento posti. Il programma degli eventi di Garbatella 100 andra’ ben oltre la settimana del centenario e vedra’ iniziative durante tutto l’anno: l’elenco completo degli appuntamenti sara’ disponibile a breve sulla pagina facebook Garbatella100, sul sito web del Municipio Roma VIII e su un sito dedicato.