Municipio VIII, Sos Antiviolenza donne con BeFree

Roma – “Sos Antiviolenza Municipio VIII. Per le donne che vivono in casa con un uomo maltrattante questi giorni sono ancora piu’ duri. Ricordiamo a tutte che e’ possibile parlare con un’operatrice del centro antiviolenza Casale Rosa di BeFree dalle 9 alle 19 e per emergenza anche h24 al numero 0696678236. È attivo h24 anche il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522. Sul portale www.municipio-solidale.it e’ possibile trovare tutti i servizi di supporto alla cittadinanza piu’ fragile”. Cosi’ in una nota l’assessorato alle Politiche di genere dell’VIII Municipio di Roma Capitale.