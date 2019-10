Municipio X, Al via il Festival delle Associazioni

Roma – Decine di associazioni, tre sedi e tanta, tanta passione per la prima edizione del “Festival delle Associazioni” del Municipio X.

Una iniziativa unica nel suo genere che nasce in sede di Consulta della Crescita culturale con l’intento di far conoscere le tante realtà del territorio, senza alcuna distinzione.

Dalla progettualità all’atto pratico ed ecco che da domani a sabato prende il via la tre giorni che si snoderà in un percorso che vede coinvolto tutto il territorio, dal centro di Ostia, ad Ostia Antica, all’Infernetto.

“L’idea è nata – afferma l’Assessore alla Cultura Silvana Denicolò – nell’ambito della Consulta per la Crescita Culturale del Municipio Roma X, grazie alle circa 50 realtà associative che in essa si riconoscono e nel corso di un arco temporale di diversi mesi. Un tempo caratterizzato dalla volontà di operare le une insieme alle altre, di fare rete e di realizzare una manifestazione che possa essere caratterizzante di questo territorio, hanno progettato, proposto e sono ora in procinto di realizzare un “Festival della Cultura”, che si pone tra gli obiettivi quello di offrire alle Associazioni l’opportunità di presentare la propria attività in un contesto di fattivo impegno comune”.

Il progetto peraltro è stato presentato in Aula Consiliare nei giorni scorsi durante la recente Consulta, alla Presidente del Municipio Giuliana Di Pillo che si è dichiarata entusiasta e si è complimentata con tutti gli aderenti al progetto per l’ottimo lavoro svolto nel corso di questi mesi.

Entusiasta anche il Presidente della Commissione Scuola, Cultura e Politiche Giovanili Enrico Sarazzi: “L’evento, articolato in tre giornate, è stato presentato prima nella Commissione da me presieduta, poi nel Consiglio municipale, che lo ha lanciato come Primo Festival delle Associazioni del Municipio X“.

Il Presidente della Consulta per la Crescita Culturale Andrea Gasparini dà informazioni sull’evento: “Il programma si spalmerà su tre luoghi diversi, scelti ponendo la massima attenzione a tutto il territorio municipale, incluso il suo entroterra”.

“Il Festival – aggiungono i Referenti dei gruppi di lavoro della Consulta Vincenzo Basso e Maurizio Grasso – persegue il fine di costituire una “vetrina” dell’ampia offerta culturale dell’Associazionismo del Municipio X coinvolgendo il maggior numero possibile di cittadini, per renderli consapevoli della qualità e del livello di prim’ordine delle Associazioni e delle loro attività purtroppo non note a tutti”.

Non resta altro che tuffarsi nelle numerose iniziative in svolgimento al Teatro del Lido, al Borgo di Ostia Antica e al Parco Wolf Ferrari di piazza Giardini di Marzo.

Tutte le informazioni, con orari delle attività, gli indirizzi dei luoghi dove si susseguiranno gli eventi si possono trovare sull’evento facebook, che è in costante aggiornamento.