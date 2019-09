Municipio X, Albo del Volontariato ambientale

Roma – Tutto pronto per l’iscrizione all’Albo del Volontariato.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Municipio X a seguito dell’istituzione dell’Organismo municipale, in sede di Consiglio con delibera n 21 del 4 aprile 2019.

Possono iscriversi cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno e che abbiano compiuto 18 anni di età, che non siano affetti da patologie che pregiudicano l’attività fisica manuale, che non abbiano condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o esecuzione di giudicati penali commessi in danno della pubblica amministrazione, che intendano prestare la propria opera in modo gratuito e senza scopo di lucro.

Le attività dei volontari, le cui autorizzazioni con prescrizioni (All. C) sono rilasciate dalla Direzione Tecnica del Municipio Roma X, Lungomare Paolo Toscanelli 180, riguarderanno:

pulizia aree verdi, piazze e marciapiedi (svuotamento cestini, raccolta rifiuti, ecc.)

manutenzione del verde orizzontale con possibilità di utilizzo di idonea attrezzatura;

potatura siepi e altre forme arbustive di piccole dimensioni;

manutenzione arredi urbani (panchine, cestini, recinzioni, ecc.);

pulizia arenili (raccolta rifiuti sulle spiagge);

supporto alle iniziative e alle attività per il mantenimento del decoro urbano;

manutenzione aree adottate e attività nell’ambito dell’Osservatorio Ambientale (Del. n.42/2018).