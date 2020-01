Municipio X, alla Lipu di Ostia ‘Mare in Chiaro’, giornata di educazione ambientale

Roma – Una giornata di educazione ambientale articolata in diverse attività tutte declinate al “tema mare” è in sintesi quella organizzata per sabato 8 febbraio dall’Osservatorio Permanente Ambientale e Coordinamento delle Azioni di Monitoraggio Ambientale Del Municipio X.

“Mare in Chiaro”, questo il titolo dell’iniziativa, rientra tra le finalità dell’Osservatorio Ambientale, un istituto di partecipazione e di iniziativa popolare, fortemente richiesto dai Cittadini e unico nel panorama dei Municipi della Capitale.

Nel dettaglio la giornata si aprirà alle ore 10:00, presso il C.H.M.Lipu, con una conferenza incentrata su diverse tematiche marine di grande interesse ed attualità.

Si approfondiranno argomenti inerenti ai cetacei, all’avifauna, alla Sabellaria alveolata e all’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno”.

Nel corso della conferenza verrà inoltre presentato il “codice etico volontario-regola di buona condotta in mare per l’osservazione dei cetacei” un importante strumento a tutela della presenza dei delfini nello specchio di mare antistante la costa romana, documento nato dalle interlocuzioni tecniche scientifiche avutesi tra Oceanomare Delphis Onlus e l’Osservatorio Ambientale del X Municipio e successivamente deliberato dal Consiglio Municipale

Contestualmente, per i più piccoli, i volontari della Lipu – Gruppo Fratino Lazio progetto Life CHOO-NA! e dell’Associazione “La Casetta di Omar“ cureranno un laboratorio didattico su il riutilizzo di materiali tramite la creazione di mascherine.

Tale iniziativa rientrerà nell’ambito dell’evento Municipale “A Carnevale ogni quartiere vale…2020”.

Inoltre, sempre nel corso della mattina, sarà possibile cimentarsi con attività di pittura naturalistica “en plein air”.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con il terzo incontro di formazione dedicato agli Osservatori Ambientali, cittadini volontari disponibili a dedicare il loro impegno per una efficace azione di segnalazione propedeutica alle azioni delle forze di intervento.

Appuntamento quindi a Sabato 8 Febbraio dalle ore 10:00 presso il

Centro Habitat Mediterraneo LIPU

parcheggio Porto Turistico di Roma, ingresso da Via dell’Idroscalo,

Ostia Lido