Municipio X, Io sono ambiente venerdì al Borghetto dei Pescatori di Ostia

Roma – Il Municipio X di Roma Capitale organizza venerdì 25 ottobre una iniziativa che ha per titolo #IO SONO AMBIENTE nell’ambito della lotta all’uso delle plastiche, in particolare, in mare.

Si tratta di una manifestazione a carattere scientifico, culturale, sociale, educativo e ambientale che si svolgerà nella sede dell’Ente Regionale “RomaNatura”, al Borghetto dei Pescatori di Ostia.

Il fine è quello di contribuire a sensibilizzare le future generazioni, attraverso la scuola, sull’importanza di salvaguardare il mare dalle plastiche. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna già avviata dal Municipio attraverso una serie di attività che si sono tenute nel territorio.

Saranno presentati alla stampa i nuovi raccoglitori per la raccolta differenziata; lo scarrabile per il recupero delle plastiche a mare e le 2 vagliatrici per la rimozione delle microplastiche dalle spiagge.

IL PROGRAMMA

BORGHETTO DEI PESCATORI

10.30 Saluti istituzionali

10.15 Presentazione delle iniziative municipali #PlasticFree

CASA DEL MARE – Via del Canale di Castel Fusano 11

(ingresso consentito fino a esaurimento posti con priorità per studenti e stampa)

11.30 Apertura lavori

11.40 Contributi audio/video e interventi da parte degli studenti

12.30 Chiusura lavori