Municipio X, Cgil e Cisl: 30 licenziamenti e niente pasti ai bambini

Roma – Dopo il presidio avvenuto ieri ad Ostia in via delle Azzorre e dopo aver manifestato il dissenso e contrarieta’ verso una situazione socialmente insostenibile , il Consiglio d’Istituto ha emanato una delibera che traccia un percorso negativo sotto tutti i fronti : il licenziamento di 30 lavoratrici e la negazione del pasto per circa 1000 bambine e bambini che frequentano le scuole ad Ostia (plessi Parini, Acqua Rossa, Amendola Guttuso). La situazione debitoria accumulata dal 2009 ad oggi, non puo’ essere addebitata ne’ a chi ogni giorno presta servizio con dedizione e professionalita’, ne’ tantomeno ai piccoli utenti che usufruiscono della mensa. L’unica soluzione decisa e’ il pasto da casa? Ricordiamo che in una recente sentenza della Corte di Cassazione i Giudici dichiarano che portare il “panino da casa”, comporta una “possibile violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione in base alle condizioni economiche, oltre che al diritto alla salute, tenuto conto dei rischi igienico-sanitari di una refezione individuale e non controllata”. Chiediamo al Comune di Roma un’assunzione di responsabilita’ e una soluzione immediata tesa alla garanzia occupazionale e salariale di tutte le lavoratrici e la salvaguardia dei diritti delle bambine e dei bambini. Cosi’ in una nota la Filcams Cgil Roma Lazio e Fisascat Cisl Roma & Lazio.