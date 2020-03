Municipio X, Farabecoli lascia Lega e passa a Fdi

Roma – “Diamo il benvenuto nella squadra di Fratelli D’Italia a Massimo Farabecoli che ieri sera ha comunicato ufficialmente la sua uscita dal gruppo della Lega del X municipio per aderire a quello di Fratelli D’Italia. Farabecoli era membro del Direttivo della Lega del X municipio e referente del Tavolo per il Commercio. Con l’ingresso di Massimo Farabecoli, Fratelli d’Italia rafforza ancora di piu’ il suo ruolo di opposizione all’interno del X municipio e si avvale di una figura che ha sempre dimostrato qualita’ e competenze, soprattutto nei riguardi delle attivita’ produttive che rappresentano il cuore pulsante dell’economia del territorio”. E’ quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, e il Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia del X Municipio, Pietro Malara. “Ringrazio Fratelli d’Italia – commenta infine Massimo Farabecoli – per l’opportunita’ offertami. Sono convinto che insieme proseguiremo a lavorare in maniera ancora piu’ incisiva per il bene del territorio”.