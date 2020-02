Municipio X, Lega: su mezzi Atac utenti disabili in difficoltà

Roma – “Siamo in attesa di risposte dagli organi preposti, in merito alle vere e proprie ‘barriere architettoniche’ su gomma costituite da frequenti guasti alle pedane, in alcuni casi addirittura alla loro assenza, sui mezzi pubblici dell’Atac nel X Municipio”. E’ la denuncia della Lega Giovani del Municipio X rappresentata dal coordinatore Matteo Sampieri. “Come fanno presente numerose associazioni di tutela di persone con handicap e disabilita’ Ostia registra un’incidenza di disservizi particolarmente alta in questo senso. A piu’ riprese da parte del Comune si sono susseguiti annunci in pompa magna di ammodernamento della flotta ma evidentemente i nuovi mezzi non circolano ancora in quello che probabilmente e’ il municipio piu’ abbandonato della Capitale: si fanno interventi solo all’indomani delle visite di Matteo Salvini o dei sopralluoghi dei nostri amministratori. Bene ha fatto il consigliere capitolino Davide Bordoni a rivolgere un’interrogazione alla sindaca e al competente assessore. I dipartimenti sociale e mobilita’ del Comune devono essere informati di quanto sta accadendo in danno dell’utenza con disabilita’ motoria e in carrozzina. Nonostante la Raggi si sia scusata pubblicamente piu’ volte e’ grave che nel X Municipio i disabili restino a terra aspettando ore alla fermata in attesa di un bus con pedana funzionante che potrebbe anche non passare mai”.