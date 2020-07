Municipio X: mare e scavi Ostia nei vagoni linea A metro

Roma – Nuova campagna promozionale per il Mare di Roma e per l’area archeologica di Ostia Antica. Dopo quella dello scorso anno che ha visto protagonisti i tornelli e i poster di alcune stazioni della linea B della metropolitana, questa volta saranno i vagoni della linea A, al loro interno, a essere ‘arredati’ con le immagine del mare e del prezioso sito archeologico di Ostia Antica.

“Si tratta di un ulteriore passo per la promozione turistica del nostro Municipio- ha affermato l’assessore al Turismo e alle Attivita’ produttive del Municipio X, Damiano Pichi- lo scopo e’ far conoscere le nostre attrattive sia ai turisti, ma prima ancora, specialmente in questo momento, ai romani, perche’ il primo turismo e’ sempre quello locale e per questo tutte le immagini hanno anche un Qr code che riconduce al luogo ove sono state scattate”. Con l’assessore Pichi, anche la presidente Giuliana Di Pillo e l’assessore capitolino alla Citta’ in Movimento, Pietro Calabrese.

“Dopo la domination delle Stazioni Termini Ottaviano e Porta San Paolo- cosi’ ancora Pichi- la distribuzione di oltre 150mila mappe, i tre milioni di Bit con le immagini del territorio, la distribuzione di oltre 30mila brochure, la partecipazione alle piu’ importanti Fiere del Turismo con un desk dedicato, con questa iniziativa mostriamo a tutti le nostre peculiarita’ sulla linea piu’ usata da cittadini e turisti. Ma non e’ tutto: nei prossimi giorni presenteremo anche le altre iniziative che abbiamo programmato insieme alla presidente della commissione Turismo del Municipio, Sabrina D’Alessio. A oggi nessuno mai ha lanciato una campagna cosi’ ad ampio spettro specifica per il nostro Municipio. Tengo in modo particolare- ha concluso- a ringraziare Daniela Taliana, Davide Bastiani, Aldo Marinelli e la Lipu che ci hanno donato le loro fotografie e Cristina Casavecchia e Atac per l’ottimo lavoro svolto per questa iniziativa”.