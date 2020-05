Municipio X: nel weekend a rispettare regole a Ostia

Roma – Ostia alla prova del nove. Occhi puntati sul litorale romano alla vigilia del primo weekend di ‘fase 2′. A pochi giorni dalla fine del lockdown il municipio lidense prova a fare i conti con il rispetto delle regole dei cittadini romani. Assembramenti sui marciapiedi, nella pineta e sul lungomare sono stati la preoccupazione della presidente del decimo municipio di Roma, Giuliana di Pillo, che con il passare dei giorni ha visto un graduale ritorno al rispetto delle regole. Ma ora con il weekend alle porte e il bel tempo complice, la vera prova per Ostia sara’ nel weekend.

“Il primo giorno della fase 2 ero preoccupata vedendo parecchie persone sul lungomare e cosi’ sono andata in strada insieme alle forze dell’ordine”, ha detto Di Pillo. “Ora pero’ devo riconoscere che quasi tutti indossano la mascherina, fanno attivita’ motoria e poche persone si mettono in gruppo, quindi credo che i cittadini abbiano iniziato a capire come bisogna vivere questo momento”.

Per la presidente del Municipio e’ importante tenere a mente che “si cerca pian piano di tornare alla vita di sempre con la giusta prudenza e con la giusta cautela, perche’ dobbiamo ricordarci che questo virus non ci ha abbandonato e dobbiamo fare in modo che non ritorni a sopraffarci. Altrimenti dovremmo tornare a chiudere tutto”, ha aggiunto. “Questo weekend sara’ la prova del fuoco e quindi faccio un appello a tutti i cittadini del territorio e piu’ in generale ai romani: manteniamo le distanze e indossiamo la mascherina. Bisogna stare attenti”, ha concluso.