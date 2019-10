Municipio X, Ostia Up Un progetto per costruire il futuro

Roma – Sei Istituti del territorio, 12 corsi di formazione, laboratori integrati (con associazioni e semplici cittadini).

Obiettivi: valorizzare il territorio, istituire un info point, riqualificare spazi verdi, per costruire legami con il futuro e affinché i ragazzi si sentano sempre più parte integrante della società.

Tutti numeri e intenti nell’ambito del progetto “Ostia up”, presentato questa mattina in sede di commissione congiunta Scuola, Cultura, Politiche giovanili e Attività Produttive e Turismo.

L’iniziativa, vede la partecipazione di sei scuole del territorio (liceo classico Anco Marzio, ITCG Toscanelli, IIS Giulio Verne, liceo scientifico Federigo Enriques, istituto comprensivo Giuliano da San Gallo e istituto comprensivo Antonio Vivaldi nelle cui sedi, dal 21 ottobre al prossimo mese di maggio ospiteranno 12 laboratori formativi pomeridiani, appuntamenti settimanali, workshop, eventi e produzioni culturali con lezioni tenute da insegnanti degli stessi Istituti e con la partecipazione di esperti dei vari settori.

“Accogliamo con entusiasmo questo progetto – hanno affermato in una nota congiunta Sabrina D’Alessio, Enrico Sarazzi rispettivamente Presidente della Commissione Attività Produttive e Presidente della Commissione Scuola e le Assessore alla Scuola Germana Paoletti e alle Politiche giovanili Silvana Denicolò – segno tangibile delle eccellenze presenti negli Istituti del nostro territorio. Una iniziativa che peraltro darà modo a tutti i cittadini di integrarsi con studenti e docenti “per tirar su” Ostia dal punto di vista culturale. Da parte nostra non possiamo che esprimere vivo apprezzamento per un progetto in linea con gli intendimenti di questa Amministrazione per la quale il coinvolgimento e la partecipazione sono fondamentali”.

Molto varia l’offerta con i 12 laboratori per la realizzazione, tra l’altro, di film, App, fotografia, urban art, stop motion per realizzare cartoni animati, web radio.

Tutti i laboratori sono gratuiti e le iscrizioni sono aperte dal 5 al 18 ottobre. Il 15 dicembre inoltre sarà siglato un patto territoriale, una unità di impegni per cotruire legami con il futuro.