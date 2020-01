Municipio X, prorogati termini presentazione progetti Carnevale 2020

Roma – Il conto alla rovescia è iniziato e per “A Carnevale ogni quartiere vale”, l’iniziativa del Municipio X giunta alla seconda edizione, sono al lavoro comitati di quartiere, scuole ed associazioni del territorio.

Per garantire la più ampia partecipazione ed in considerazione del periodo festivo appena trascorso, i termini per la presentazione dei progetti che scadevano oggi, sono stati prorogati alle ore 12 del 15 gennaio.

Le proposte devono essere inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.municipioroma10@ pec.comune.roma.it o consegnati a mano presso l’ufficio del Protocollo sito in Piazza della Stazione Vecchia, 26 di Ostia, indicando nell’oggetto, a pena di esclusione, la dicitura “A CARNEVALE OGNI QUARTIERE VALE… 2020 – Municipio X”.