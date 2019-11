Municipio XI al voto in primavera: 15 dicembre primarie centrosinistra

Roma – Dopo la conclusione anticipata del mandato della Giunta municipale guidata dall’ex presidente M5S Mario Torelli, nell’XI Municipio di Roma si tornera’ al voto in primavera e il centrosinistra si prepara alla sfida aprendosi al confronto con i cittadini.

“Nelle prossime settimane prendera’ avvio la discussione sul programma con tavoli tematici e di quartiere. Vogliamo immaginare il futuro del Municipio e non vogliamo farlo da soli. Chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che non vogliono arrendersi di fronte al degrado attuale, allo stato di abbandono in cui versa il nostro territorio, a servizi sempre piu’ inadeguati – spiegano dal comitato organizzatore – Il 15 dicembre si terranno le primarie per la selezione del candidato alla carica di presidente del Municipio. Le candidature dovranno essere presentate entro il 26 novembre e dovranno essere supportate da almeno 250 firme di cittadini residenti nel Municipio XI”.