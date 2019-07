Municipio XI, Baglio-Leobruni: a settembre asili chiusi per lavori

Roma – “Oggi abbiamo protocollato una lettera rivolta all’assessore Baldassarre e all’Assessore Gatta con la richiesta di un incontro urgente per discutere della grave situazione degli asili nido chiusi, in XI municipio, per lavori di adeguamento antincendio. I sette asili rimarranno chiusi anche per tutto il mese di settembre e il Comune di Roma non ha saputo trovare un’alternativa vera alle famiglie, oltre la proposta di non far pagare agli iscritti la retta di settembre. Questo non risolvera’ i problemi di una famiglia che, pagando la retta piu’ bassa, si trovera’ a non poter avere una alternativa alla frequenza del nido, in un periodo dell’anno in cui si torna al lavoro e ricominciano tutte le attivita’. Per questo, oltre alla lettera protocollata oggi, il gruppo capitolino del Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno per chiedere alla Giunta di formulare una proposta alternativa che possa favorire la frequentazione dei bambini anche a settembre. Chiediamo agli assessori di fissare un incontro pubblico urgente per trovare soluzioni a questa problematica molto sentita dalle famiglie del municipio XI”. Cosi’ in un comunicato la consigliera comunale Pd Valeria Baglio e Annarita Leobruni, delegata alla scuola per il Partito Democratico di Roma.