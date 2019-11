Municipio XI, Ciani: candidatura Lanzi è bene per centrosinistra

Roma – “Democrazia Solidale sta preparando una lista per partecipare alle prossime elezioni nel Municipio XI, come gia’ fatto alle Regionali e alle elezioni in III e VIII Municipio, nella coalizione di centrosinistra: in questa ottica la candidatura a presidente di Gianluca Lanzi e’ una buona notizia”. Lo dichiara Paolo Ciani, capogruppo di Demos alla Regione Lazio. “Essere partiti per tempo con un progetto unitivo del campo di centrosinistra e’ molto importante. Il fatto che una persona giovane e preparata come Gianluca, si metta in gioco e’ molto importante. Come Demos daremo il nostro contributo alla competizione, mettendo in campo persone pronte a interpretare il nostro impegno per un municipio a misura di tutti perche’ a misura dei fragili”, conclude Ciani.