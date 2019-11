Municipio Xi, Fainella-Vastola: candidatura Lanzi a primarie è un bene

Roma – “Dopo anni di lotte e di lavoro insieme, dopo aver condiviso vittorie e sconfitte, sosteniamo la candidatura di Gianluca Lanzi alle primarie del centrosinistra per la guida del Municipio XI. La disastrosa gestione degli anni del governo pentastellato, ci spinge ad impegnarci insieme per rilanciare il progetto di una nuova amministrazione, capace e vicina ai cittadini. Siamo consapevoli del fatto che per vincere una sfida cosi’ cruciale, tutti debbano sentirsi partecipi di un progetto politico di ampio respiro, in grado di coniugare idee e prospettive, con l’immediatezza dei bisogni concreti delle persone”. Lo dichiarano gli esponenti del Pd ed ex consiglieri del Municipio XI, Giulia Fainella e Angelo Vastola.

“Sappiamo che la nostra comunita’ puo’ fare molto e che, quando lavora insieme, e’ in grado di interpretare al meglio l’altezza delle sfide che ha di fronte, grazie alla varieta’ delle sue risorse e al suo straordinario potenziale- concludono Fainella e Vastola- Anche questa volta, siamo felici di poter dare il nostro contributo. E di poter affrontare, con la forza di un’unita’ inclusiva della ricchezza del pluralismo che rappresentiamo, una sfida fondamentale per il Partito democratico: un percorso che ne rilanci il ruolo chiave e la capacita’ rappresentativa, e, soprattutto, che sappia coinvolgere e mettere in circolo le energie migliori, politiche e civiche, presenti nei nostri territori”.