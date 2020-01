Municipio XI, Lanzi: mensa istituto Bagnera, scarse condizioni igieniche

Roma – “I commissari mensa del plesso ‘Vincenzo Cuoco’ dell’Istituto Comprensivo ‘Giuseppe Bagnera’ in Via Blaserna, a Marconi, stamane hanno denunciato condizioni igieniche precarie all’interno dei locali mensa: il soffitto della cucina e’ pieno di muffa, sia in corrispondenza del banco di lavoro che della cappa, al punto da causare distacco dell’intonaco in piu’ parti, e la parete tra il refettorio e la cucina e’ ricoperta da grosse macchie di umidita’. Questa situazione non e’ tollerabile. È necessario che gli uffici preposti intervengano tempestivamente al fine di ripristinare le condizione igienico-sanitarie nei locali scolastici per garantire la salute e la sicurezza dei bambini e del personale della scuola”. Lo dichiara Gianluca Lanzi, candidato presidente del centrosinistra nel Municipio XI.