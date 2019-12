Municipio XI, Lanzi: nuova segreteria Pd unita per vincere elezioni

Roma – “In vista dell’impegno che ci vedra’ coinvolti gia’ nelle prossime settimane per le elezioni municipali che si terranno nella primavera del 2020, ho ritenuto di fondamentale importanza dare avvio a una nuova fase nel Partito democratico del Municipio XI. Una segreteria rinnovata, piu’ unita e piu’ forte attraverso il protagonismo di compagne e compagni che hanno esperienza, capacita’ e conoscenza del nostro territorio, rendera’ piu’ efficace e visibile la nostra iniziativa politica. Ringrazio tutte e tutti per la disponibilita’ dimostrata e per la volonta’ di cimentarsi in questo percorso unitario”.

Lo dichiara Gianluca Lanzi, segretario municipale del Pd e candidato presidente del centrosinistra per l’XI Municipio. La nuova segreteria municipale e’ cosi’ composta: Gabriele Bernardini, Segretario Giovani Democratici; Emiliano Castellino, responsabile mobilitazioni e Festa de l’Unita’; Marzia Colonna, responsabile Territorio e sviluppo urbano; Maria Teresa Di Sarcina, responsabile Politiche culturali e associazionismo; Giulia Fainella, coordinatore della segreteria; Daniela Gentili, responsabile iniziative politiche, programma e partecipazione; Fabrizio Mossino, tesoriere e responsabile organizzazione; Maria Grazia Passuello, responsabile Politiche sociali e dell’integrazione e Politiche di genere; Cristiano Sollazzo, responsabile Politiche ambientali e Tesseramento.