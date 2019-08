Municipio XI nidi chiusi Garipoli (FDI): serve una soluzione anche per i nuovi iscritti.

Sarà nostra cura continuare a monitorare la situazione e stare al fianco delle famiglie anche per i bambini nuovi iscritti dopo aver sostenuto le decine di famiglie di genitori nella soluzione temporanea per oltre 400 bambini dei nidi del Municipio XI coinvolti nella chiusura di sette strutture per lavori di adeguamento antincendio.

Infatti per circa 70 famiglie, quelle dei bambini nuovi iscritti, che avrebbero dovuto frequentare per la prima volta il nido da settembre il Municipio XI sembrerebbe non aver previsto nessuna soluzione temporanea, generando l’ennesima criticità e disparità di trattamento tra i bambini e famiglie.

Il numero delle famiglie interessate potrebbe anche aumentare considerando già solo il numero riscontrato al “Nido idea” al Trullo dove saranno almeno 25 i nuovi iscritti tra piccoli medi e grandi. Problematica che dal punto di vista pedagogico non risulta funzionale ed aggrava il già difficoltoso percorso d’inserimento dei bambini.

Rimane infine l’assurda e vergognosa situazione di queste settimane in Municipio XI nella pessima gestione e programmazione dei lavori durante il periodo estivo che avrebbe evitato traumi a nuovi e vecchi iscritti. Così in una nota Valerio Garipoli già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI