Municipio XI, Paris-Battaglia: invitiamo a sostenere Lanzi tutti insieme

Roma – “Mancano poche ore alla chiusura dei termini per la raccolta firme per presentare la candidatura di Gianluca Lanzi a candidato Presidente del Municipio XI. Invitiamo a sostenerlo in vista dell’importante appuntamento elettorale della prossima primavera che vedra’ il rinnovo del Consiglio del Municipio XI. É tempo per Roma di avviare una nuova stagione: una stagione dove l’unita’ del Partito Democratico puo’ fare la differenza, e dove lo spirito di servizio alla comunita’ e la volonta’ di fare traccino la strada di un buon governo che ha sempre caratterizzato la vita politica e amministrativa del Municipio XI.”

“La concretezza di cui ha bisogno il Municipio XI, dopo la maldestra parentesi grillina prematuramente e fortunatamente evaporata, puo’ essere la risposta alla totale paralisi che oggi caratterizza la citta’ di Roma e questa puo’ essere garantito solo da un Presidente di Municipio capace di fare squadra e sintesi dentro e fuori le mura municipali”. Cosi’ in una nota Gianni Paris della direzione romana del Pd ed Erica Battaglia della direzione regionale del Pd.