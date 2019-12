Municipio XI, Pd: ancora chiuso asilo via San Marcello Pistoiese

Roma – Arrivano le parole di Gabriele Bernardini, segretario dei Giovani Democratici del Municipio Xi di Roma:

“Sono passati ormai diversi anni dall’insediamento della giunta comunale e municipale a trazione Cinquestelle, ma per quanto riguarda l’asilo di Via San Marcello Pistoiese nel Municipio XI ancora nessuna notizia sul completamento dell’opera. Non si può più attendere: l’Amministrazione deve chiarire una volta per tutte quali sono i progetti riguardo questa struttura. Tante famiglie aspettano con ansia il completamento dell’asilo, che andrà ad ospitare oltre 60 bambini”.