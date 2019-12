Municipio XI. PD: “Box bruciato a via Cardano venga rimosso subito”

“Sono già diversi mesi che il box presso il mercato di via Cardano è andato in fiamme. Il pericolo, in termini di salute per i cittadini e i commercianti che inalano le sostanze provenienti da quel box, è un rischio concreto per la loro incolumità”.

È quanto dichiara in una nota Bernardini Gabriele, segretario dei giovani democratici PD nel municipio XI.

“Dopo diverse segnalazioni siamo riusciti a far mettere l’area adiacente al box in sicurezza. Chiediamo ora che l’amministrazione rimuova al più presto il box bruciato, sia per il bene dei cittadini e commercianti ma anche per il degrado dell’area” conclude la nota.