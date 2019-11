Municipio XI, Rocca (FDI): dal PD solo offese e poche idee concrete.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il PD in municipio XI, nell’incapacità di proporre idee per il territorio mette in campo la solita campagna di odio e denigrazione degli avversari, un film già visto. Ieri, Gianluca Lanzi, per ora unico candidato alle primarie del PD per la corsa alla presidenza del Municipio XI, ha esordito dicendo che avrà davanti una destra antieuropeista, razzista e che diffonde solo odio.

Direi che è partito molto male, perché se sono questi i toni che vuole usare, sappia che non scenderemo al suo livello. Abbiamo idee per Roma e per il Municipio XI quindi non parteciperemo alla gara degli insulti come è loro abitudine. Quando Lanzi e il PD vorranno confrontarsi per conoscere realmente la nostra idea di Europa e di immigrazione regolatore, sono a loro disposizione ma non in questo contesto, perché credo che i cittadini del Municipio XI meritino un dibattito che li veda protagonisti.

Pertanto, noi parleremo di riqualificazione del territorio, di opere pubbliche, di manutenzione, di commercio, di gestione dei campi rom, di trasporto pubblico e così via, per il resto ci sono altri livelli di discussione diversi da una competizione municipale ma comprendo la difficoltà di trovare argomentazioni territoriali valide da parte del PD.

Dichiara Federico Rocco portavoce di Fratelli d’Italia del Municipio XI.