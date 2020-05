Municipio XII, consigliera Di Luigi aderisca a Verdi-Europa Verde

Roma – “Siamo felici di accogliere in Europa Verde la Consigliera del XII Municipio di Roma Patrizia Di Luigi. Patrizia ha sempre mostrato la sua coerenza nel suo lavoro in Municipio a difesa del territorio e noi, unica forza politica che da oltre 20 anni propone di bonificare e riqualificare Valle Galeria, non vediamo l’ora di amplificare le sue battaglie. Per discutere di questi temi e annunciare il percorso insieme segnato tra la Consigliera Di Luigi ed Europa Verde Roma, vi invitiamo alla conferenza stampa che si terra’ online sulla pagina Facebook di Europa Verde Lazio (https://www.facebook.com/europaverdelazio/), lunedi’ primo giugno alle ore 12, alla quale parteciperanno il Coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi Angelo Bonelli e i portavoce Regionali e Romani dei Verdi-EV”. Cosi’ in una nota i Verdi di Roma.