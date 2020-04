Municipio XII, Pd: ancora al palo restyling area Quattro Venti

Roma – “Continui rinvii, fondi spariti con la promessa di essere ristanziati, e un progetto incompleto, che fatica a decollare e che risulta essere stato modificato senza consultare i comitati e le associazioni di quartiere. Ecco l’epilogo del programma di riqualificazione del parco Quattro venti, in Municipio XII. Un progetto avviato con fondi stanziati dal Governo Gentiloni, che ha portato alla realizzazione di un grande playground per i bambini del quartiere, ma che poi e’ rimasto appeso a meta’.”

“Oltre all’area giochi per bambini, infatti, era prevista la bonifica e sistemazione di una area verde, la ripiantumazione delle alberature di via dei Quattro venti e la riqualificazione complessiva dell’area attorno alla stazione, dove si attendeva la predisposizione di bagni pubblici, arredi urbani, un sistema di videosorveglianza e nuove cancellate a tutela della sicurezza del parco. Progetti rimasti a meta’ e fondi che pare non siano neanche piu’ disponibili. Giorni fa la Commissione Trasparenza si e’ riunita per approfondire questa vicenda e abbiamo appreso che per ultimare la riqualificazione dell’area Quattro venti erano stati messi a disposizione oltre 400mila euro, poi stornati dal Bilancio comunale perche’ il bando di gara per l’assegnazione dei lavori non e’ mai partito.”

“Nel corso della seduta, i Consiglieri di maggioranza hanno assicurato che adesso il progetto esecutivo e’ pronto, che la gara puo’ partire e che quindi i fondi saranno ristanziati nel bilancio comunale. Non possiamo fidarci sulla parola, stanti i precedenti e i continui rinvii, quindi continueremo a monitorare la situazione affinche’ la riqualificazione dell’area Quattro venti venga effettivamente portata a completamento entro l’anno”. Cosi’ in un comunicato il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Roma, Marco Palumbo, e il consigliere Pd del Municipio XII, Lorenzo Marinone.