Municipio XII, Raggi incontra volontari Protezione Civile

Roma – “Ho voluto incontrare i volontari di due associazioni della Protezione civile di Roma che stanno operando con grande impegno nella zona ovest di Roma, nel Municipio XII. Si tratta della Pubblica assistenza K9 Rescue e dell’Associazione Giannino Caria. Durante questo periodo d’emergenza stanno lavorando senza sosta, giorno dopo giorno, per dare sostegno alle persone piu’ fragili. Con il patrocinio del Municipio XII e in collaborazione con alcuni supermercati di zona, i volontari raccolgono e distribuiscono a chi ne ha bisogno generi alimentari, farmaci e beni di prima necessita’”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Un grande lavoro che prosegue costantemente in queste giornate delicate. I volontari si stanno anche occupando della distribuzione all’interno del Municipio di una parte dei dei 45 mila pacchi alimentari che la nostra amministrazione ha acquistato- prosegue Raggi- Ringrazio tutti i volontari, la presidente del XII Municipio, Silvia Crescimanno e tutte le persone impegnate in prima linea per aiutare gli altri. Stiamo agendo come una comunita’ forte che non lascia indietro nessuno”.