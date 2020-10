Municipio XIV. Cecera (PD): “Bene Regione Lazio che indica linee guida sulla pedonalizzazione del Santa Maria della Pietà. Ora nuova convenzione per la gestione del parco tra Municipio e Regione”.

“L’8 ottobre scorso avevo rivolto un appello alla Regione Lazio nel quale richiedevo la difesa della pedonalizzazione del parco del Santa Maria della Pietà e di smentire le voci che parlavano dell’apertura indiscriminata dei varchi di accessoalle automobili all’interno di esso.” dichiara in una nota il consigliere PD del XIV Municipio Cecera.

“Bene la risposta della Regione Lazio che dopo qualche giorno, precisamente il 13.10.2020 con nota ufficiale n.0874677 avente per oggetto “viabilità interna al comprensorio di Santa Maria della Pietà” indirizzata al Direttore della ASL RM 1, richiede “un ponderato studio della mobilità interna affinché si trovi un giusto compromesso tra la vocazione essenzialmente pedonale del parco e le necessità incomprimibili di accesso carrabile da parte di limitate categorie di utenti” specificando le linee di indirizzo da seguire una volta terminati i lavori, ed esattamente, vietare l’accesso veicolare indiscriminato mantenendo l’accesso pedonale o ciclabile come da norma limitando l’accesso ai mezzi di servizio o di trasporto persone non autosufficienti consentendone il passaggio solo nell’anello esterno come è stato sino ad ora, organizzare aree di sosta di parcheggio esterne al compendio (ovvero via Sebastiano Vinci), rendere esclusivamente pedonali gli ingressi principali, ripristinare il servizio pubblico di navetta elettrica, mettere in sicurezza i percorsi interni.

Prosegue il consigliere Cecera: “Ringrazio la Regione Lazio per aver accolto le richieste che avevo avanzato, mettendo nero su bianco le linee di indirizzo da seguire. Ora dobbiamo puntare alla gestione diretta del parco del Santa Maria della Pietà, oggi affidata alla ASL. Penso sia fondamentale tornare ad una convenzione diretta tra Regione Lazio e Municipio XIV, trasferendo competenze e risorse economiche all’ente territoriale competente nella gestione della viabilità e della pedonalità, la cui sede insiste tra l’altro in una delle due piazze interne al comprensorio. D’altra parte questo modello era stato già sperimentato dalla ex Presidente della XIX circoscrizione Emilia Allocca con discreto successo”

Conclude Cecera: “Sto predisponendo un ordine del giorno da portare in Consiglio municipale con il quale chiedo al Presidente del Municipio XIV di proporre alla Regione la sottoscrivere di una convenzione in tal senso”.