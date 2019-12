Municipio XIV, Colabello: esposto su mancato riscaldamento case popolari

Roma – “Stamattina ho inviato un esposto alla stazione dei Carabinieri di Ottavia circa la mancata accensione dei riscaldamenti presso le case popolari del Comune in via Antoniano nel quartiere di Ottavia, dove circa 60 famiglie sono al freddo dal 15 di novembre”. Cosi’ in una nota Julian Colabello, presidente della commissione Trasparenza del Municipio Roma XIV.

“L’esposto- afferma Colabello- si e’ reso necessario dopo ben tre note urgentissime inviate per primi alla sindaca e al presidente di Municipio, Alfredo Campagna, a cui non hanno mai ritenuto, al pari del Dipartimento Simu, di dover dare risposta ne’ tantomeno intervenire nonostante questo scandalo vada avanti da oltre un mese. Nell’esposto ho chiesto di indagare se vi siano violazioni del doveri di ufficio e di intervento nell’estremo e disperato tentativo di scuotere un’amministrazione ormai inerme. Non e’ accettabile che questi cittadini passino al freddo il Natale e per quanto mi riguarda useremo ogni mezzo legale per cercare di evitarlo”.