Municipio XIV, nuovo comitato promotore ‘Cambiamo’

Roma – “Sempre piu’ presenti sui territori all’insegna della trasparenza e del rinnovamento. Nella giornata di ieri, infatti, e’ stato costituito un nuovo comitato promotore di ‘Cambiamo’, stavolta nel XIV Municipio, a nord della Capitale”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo” con Toti, Adriano Palozzi, che sottolinea: “Sono orgoglioso del percorso di radicamento, intrapreso anche sul territorio di Roma. Non e’ facile attrarre adesioni e partecipazione in cosi’ poco tempo, e’ la dimostrazione che stiamo lavorando bene. C’e’ ancora tanto da fare, non ci fermiamo”.

L’inaugurazione del comitato promotore “Cambiamo” XIV Municipio e’ avvenuta in una nota azienda agricola in zona Monte Mario alla presenza di cittadini, attivisti e del membro del comitato promotore regionale “Cambiamo” Lazio, Fabio Fiesole: “E’ molto bello vedere la gente appassionarsi immediatamente al nostro progetto politico- spiega- Voglio fare gli auguri di buon lavoro al responsabile locale Fabio Mostarda e a tutta la squadra del XIV Municipio. Sono convinto che saranno ogni giorno al fianco della comunita’ territoriale”.