Municipio XV, Mocci: dimissioni assessore, Cinque Stelle devono chiarire

Roma – “Abbiamo appreso dai social, come un fulmine a ciel sereno, la notizia delle dimissioni dell’assessore al Commercio e Cultura del Municipio Roma XV. A parte la nota di dispiacere del vice sindaco di Roma, nessuna comunicazione ufficiale e’ stata diramata dagli organi preposti del Municipio per informare cittadini e consiglieri. A tutela del lavoro avviato durante il Consiglio municipale straordinario sull’emergenza Covid-19, richiesto dai gruppi di centrodestra, per salvaguardare le attivita’ commerciali del territorio, crediamo sia giusto e doveroso da parte della maggioranza M5S spiegare questa vicenda.”

“Anche perche’ questa mattina, a seguito di richiesta accesso agli atti, abbiamo avuto modo di prendere visione della lettera di dimissioni dell’assessore da cui emerge un quadro poco rassicurante sui rapporti tra la Giunta municipale, organo politico di attuazione degli indirizzi di Consiglio, e la parte amministrativa. Una situazione che se confermata andra’ sicuramente ad incidere sul governo del Municipio. La maggioranza informi in Consiglio municipale e faccia chiarezza su quanto sta accadendo”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Mocci, consigliere di Forza Italia in Municipio Roma XV.