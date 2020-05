Municipio XV, Pd: abbiamo chiesto annullamento Consiglio

Roma – “Bene ha fatto l’opposizione a rendere pubblica la solidarieta’ al loro Vicepresidente del Consiglio che ieri ha avuto, a nostro parere, una condotta maldestra nella gestione del Consiglio Municipale. Siamo imbarazzati per la solidarieta’ espressa, ma li ringraziamo per averci dato cosi’ l’opportunita’ per denunciare quanto e’ accaduto”. Cosi’ in una nota il gruppo consiliare del Pd del Municipio XV.

“In questi mesi- spiega il Pd- siamo stati impegnati a correggere gli sbagli del governo 5 stelle e a fare proposte per fronteggiare l’ordinario e l’emergenza, ma a questo punto abbiamo anche l’opportunita’ di spiegare quello che quotidianamente accade in Municipio XV e che e’ successo di nuovo nella giornata dell’altro ieri. La maggioranza cinquestelle e’ spesso a corto di numeri. Per non rischiare di perdere nelle votazioni di consiglio, nella seduta di ieri ha tentato maldestramente di far cadere il numero legale.”

“Non riuscendoci ha perso ed e’ andata sotto nel voto d’Aula e, per evitare che si proseguisse la seduta, ha perso piu’ di un’ora per riaprire il Consiglio. Seduta poi caduta a causa della non risposta all’appello della stessa maggioranza. Questa procedura, vietata peraltro dal regolamento che consente la sospensione del Consiglio per un massimo di trenta minuti, e’ in capo a chi dirige l’Aula. In questo specifico caso al Vicepresidente del Consiglio, esponente del centrodestra. Il Partito Democratico ha chiesto quindi di non considerare valida la seduta del Consiglio e sin da subito ha rinunciato per questo al gettone di presenza: lo spettacolo dato nella seduta di ieri e’ fuori da ogni regola”.

“La conduzione dell’Aula e’ una cosa seria e consente alla maggioranza di fare la maggioranza e all’opposizione di fare l’opposizione- si legge ancora- Non si capisce il centrodestra quale opposizione sia, se permette alla maggioranza di mettere toppe alle numerose assenze del M5S. Questo e’ quanto e’ accaduto e ci sembra fuori luogo, in un momento di grande difficolta’ per la cittadinanza, che l’opposizione di centrodestra del nostro Municipio offra sponda ad una maggioranza inadeguata e prepotente”.

“A Roma, e in particolare nel nostro Municipio- conclude il Pd- sembra che la liason gialloverde non si sia mai interrotta ed e’ oltremodo imbarazzante, per le condizioni in cui versa la citta’, che ci sia ancora qualcuno pronto a sostenere il M5S anche nelle sue inadempienze. Diamo ai colleghi di centrodestra lo stesso consiglio che diamo ai colleghi del M5S: si impegnino a risolvere i problemi dei cittadini e denuncino, in uno spirito unitario e di servizio, i ritardi e la confusione dei buoni spesa del Comune, o quelli del bonus affitto o l’estrema lentezza con la quale questa Amministrazione ha affrontato l’emergenza.”

“Non perdano tempo tutti a polemizzare con il Partito Democratico per coprire quattro anni di inesistenze. L’unica vera solidarieta’ va data ai cittadini e alle cittadine del Municipio XV che in questi anni hanno subito il non governo del M5S e ai cittadini e alle cittadine di centrodestra rappresentati da chi invece di fare opposizione seria, polemizza con il PD mentre negli altri Municipi sfiducia le maggioranze dei cinque stelle”.