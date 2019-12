Municipio XV, Pd: nessuna risposta su caldaie Arcobaleno, Brembo e Mengotti

Roma – “Nessuna risposta sulle richieste poste dal Partito Democratico per le caldaie nelle scuole di via Brembo e via Mengotti in Municipio XV. È del 15 ottobre scorso l’ennesima Commissione da noi richiesta, dove peraltro abbiamo scoperto che non era colpa ‘di quelli di prima’, come da sempre ama dire il M5S, e dove abbiamo appreso di un maldestro suggerimento dato dall’assessore municipale, che invitata a protestare sotto l’assessorato comunale, quando basterebbe una telefonata tra i colleghi 5stelle che governano entrambi gli assessorati. Non e’ pervenuta nessuna risposta neanche a seguito della mozione votata in Consiglio il 24 ottobre scorso. Ad oggi delle caldaie delle due scuole e delle relazioni richieste non c’e’ notizia.”

“Oltre a questo imbarazzante silenzio si sono aggiunti anche i disservizi alla scuola Arcobaleno che e’ stata, nonostante i solleciti di opposizione e genitori, per oltre 10 giorni senza riscaldamenti. Ora, dopo 3 anni e mezzo di amministrazione al governo del Municipio e della citta’ si puo’ sapere che giustificazione trova il M5S per non essere capace nemmeno di manutenere le caldaie nelle scuole? Per questo e per chiedere informazioni in merito, oggi, abbiamo presentato una question time che sara’ discussa in apertura del prossimo Consiglio convocato per mercoledi’ alle ore 10”. Cosi’ in un comunicato il Gruppo del Partito Democratico del Municipio Roma XV.