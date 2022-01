Municipio XV, Torquati: a Labaro di nuovo attivo drive-in tamponi

Roma – “E’ di nuovo attiva la postazione Drive In di Labaro, dove solo tramite prenotazione effettuabile già da oggi sul portale Prenota Drive Regione Lazio, bambini, studenti e operatori scolastici potranno effettuare i tamponi molecolari per il contact tracing e screening di controllo.”

“L’aumento dei contagi dell’ultimo mese, e la necessità di alleggerire l’afflusso al Drive In di Tor di Quinto, ha reso necessaria, su impulso dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, la riattivazione della postazione alla Casa della Salute di Via San Daniele del Friuli, che anche questa volta sarà gestita dalla Asl Roma 1, insieme all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e con il supporto dei militari dell’Operazione Athena.”

“Il Servizio, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, nella prima settimana garantirà l’esecuzione di circa 200 tamponi al giorno, per poi arrivare a regime di 400 test quotidiani.”

“Voglio ringraziare personalmente la Asl Roma 1 e l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, la Polizia Locale, il nostro ufficio tecnico e non ultime, le Assessore municipali alla Sanità e ai Lavori Pubblici, Agnese Rollo e Gina Chirizzi, per il grande sforzo e l’enorme lavoro congiunto messo in campo in poco tempo affinché l’intera comunità del Municipio XV possa usufruire di un ulteriore servizio in un periodo così complicato come questo.”

“Invito però, al fine di ridurre i disagi e anche e soprattutto per tutelare i residenti di Labaro che ancora una volta con un grande sforzo si sono dimostrati collaborativi per il bene comune ad accedere al Drive In solo ed esclusivamente con la prenotazione e di non presentarsi spontaneamente senza appuntamento.”

“La capienza dei parcheggi e l’accesso alla postazione di Via San Daniele del Friuli, è stata studiata infatti sulla base dei test effettuabili quotidianamente, un sovraccarico di automobili rischierebbe quindi solo di provocare grossi disagi alla viabilità del quartiere”. Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. (Agenzia Dire)