Municipio XV, Torquati: chiedo più sobrietà a colleghi Lega

Roma – “Senza entrare in polemica ed entrando piuttosto nel merito della questione, e’ in uno spirito ampiamente collaborativo che chiedo ai colleghi della Lega di attenersi a quanto disposto dall’ultimo Dpcm piuttosto che invitare domani i cittadini in piazza per distribuire salviettine e gel igienizzante. Il testo del decreto, che tutti stanno cercando di veicolare ed applicare, in particolare l’art. 2 comma B, raccomanda alle persone anziane di evitare di uscire dalla propria abitazione al di la’ di casi di stretta necessita’ e chiede di evitare all’art.1 affollamento di persone.”

“Per le persone anziane come per i bambini. Chiedo se possibile un po’ di sobrieta’ in questa fase. Anche lo slogan ‘darci una mano’ non e’ indicato. Possiamo essere tutti utili veicolando informazioni giuste e buone norme di comportamento. Confido nel buonsenso degli avversari della Lega: alcuni li conosco personalmente e in un spirito di collaborazione nazionale chiedo di accogliere questo appello”. Cosi’ in una nota Daniele Torquati, capogruppo del Pd in Municipio XV.