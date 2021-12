Municipio XV, Torquati: operatori Ama e Ospedale Sant’Andrea al lavoro per risoluzione problema rifiuti

Roma – “Si è conclusa da poco la riunione con Ama e i vertici dell’Ospedale Sant’Andrea, convocata da questa Presidenza nella giornata di martedì 7 dicembre e per cui mi sono fatto parte attiva, a seguito della comunicazione ricevuta da Ama circa alcuni carichi di rifiuti ritirati presso la struttura ospedaliera nei giorni scorsi e per cui sono state riscontrate da parte dagli addetti dell’impianto di conferimento alcune anomalie radiometriche.”

“Al netto delle ricostruzioni fantasiose sull’accaduto avvenute in queste ore, e del clamore che possono suscitare termini come ‘radioattivo’, vorrei chiarire che i rifiuti ospedalieri di tutte le strutture, compreso il Sant’Andrea, seguono tutt’altro percorso di smaltimento, procedura confermata anche nella riunione di oggi.”

“Nel corso dell’incontro si è stabilito quindi che nelle prossime ore sarà cura dei responsabili dell’ospedale Sant’Andrea, congiuntamente con Ama, di verificare se e qual è stata la tipologia di rifiuto urbano che ha provocato l’innalzamento dei livelli di guardia, tanto da non essere accettato dai rilevatori dell’impianto.”

“Continuerò ad essere a disposizione di Ama e Sant’Andrea per aiutare a risolvere la questione, anche al fine di non generare inutili allarmismi e veicolare dichiarazioni riportate in maniera estemporanea”. Così in un comunicato il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.